Szlovéniában digitális oktatásra állnak át az iskolák

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére újabb szigorításokat vezet be Szlovénia, hétfőtől az egész ország területén 5. osztálytól fölfelé az általános iskolák és a középiskolák is digitális oktatásra állnak át - jelentette be Janez Jansa kormányfő szerdán késő este, a kabinet ülése után.