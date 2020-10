Új hajjal hódít Liptai Claudia

Indirekt - Tegnap 13:30 Belföld

Újjászületett a koronavírusból felgyógyult celeb, és nem csak új erőre kapott, új fazont is varázsoltatott magának. Már egészen nagy lobonca volt legnépszerűbb női műsorvezetőnknek, amitől most megvált. A fodrásztól posztolt az új frizurával, amit kis túlzással „majdnem Monroe”-nak nevez. Clau a haja színét is megújította, rajongói pedig…