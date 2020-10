Cristiano Ronaldo elkapta a koronavírust

Liner - Ma 16:41 Sport

Hivatalosan is megerősítésre került, hogy Cristiano Ronaldo is elkapta a vírust, ami miatt most egy időre háttérbe kell vonulnia. Karanténba kerül a portugál klasszis. Nem sokkal ezelőtt érkezett a hír, miszerint a Juventus világsztárja is elkapta a vírust. Egyelőre nem tudni, hogy ez milyen körülmények között történhetett. Kedvese, Georgina Rodrig