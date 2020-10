Tombol a járvány a Nyugat-Balkánon

Folyamatosan nő a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, a napokban a térség öt államában többször is ezer feletti új esetet regisztráltak.

Térségünk szinte összes államában gyorsul a járvány, napi rekordok dőlnek meg a fertőzöttek számában és a halottakéban is. Több helyütt is új korlátozásokat vezetnek be, de például Csehország közölte, hogy nem áll le az ország.