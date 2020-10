Minden adott a védekezéshez

Interjút adott a Hír Tv-nek Orbán Viktor, aki beszélt a járvány elleni védekezésről, az orvosokat érintő vezénylési rendszerről és persze uniós ügyekről is. A miniszterelnök szerint, szemben a tavasszal – amikor egy-másfél hetes időtávra látott csak előre -, a kormány most 3 hétre is előre tud tervezni. Erről is beszélt Orbán Viktor a Hír Tv-nek