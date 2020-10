Hetvenhat esetben intézkedtek a rendőrök csak hétfőn

Müller Cecília hangsúlyozta: Európa- és világszerte a koronavírus-járvány második hulláma zajlik, környezetünkben mindenhol jelentősen emelkedik a megbetegedések és a halálozások száma. Az országos tisztifőorvos közölte, várhatóan Magyarország is alkalmazni fog olyan antigén gyorsteszteket, amelyek a vírus valamely…

Az elmúlt héten tizennégy százalékkal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma az előző hetihez képest – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta azt is, hogy a 30-60 éves korosztály körében is jelentősen emelkedik a fertőzöttek száma, am