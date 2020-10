MOK alelnök a hálapénzről: Egyértelműnek kell lennie, hogy ez egy korrupciós tevékenység

Még szombaton, a saját Facebook-oldalán közzétette videóban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy elfogadják a Magyar Orvosi Kamara által beterjesztetett, eddig szinte példátlan mértékű orvosi béremelésre vonatkozó javaslatát.

„Az orvosok béremelését most kellett bejelenteni, hisz a világjárvány idején nemcsak lélegeztetőkre, hanem egészségügyi dolgozókra is szükség van!” – nyilatkozta a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Kincses Gyula a Klubrádióban megerősítette, hogy azt a kormányfő, Orbán Viktor is belátta, hogy jól fizetett orvosok nélkül az ország képtelen…