Blikk - Tegnap 19:39 Bulvár

Mint ahogyan arról a Blikk is beszámolt váratlan fordulat rázza fel az Álarcos énekes műsorát. Pedig már az is elég váratlan volt, hogy koronavírussal diagnosztizálták Gáspár Lacit és ezért néhány hétig helyettesíteni kellett a zenészt. A műsor történetében azonban most először történik meg a lehetetlen: egyszerre két versenyzőről került le a maszk