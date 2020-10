Egészségügyi közgazdász: Olyan nincs, hogy csak az orvosok bérét emelik

És a hálapénz „kivezetéséről” is megállapodott az orvosi kamarával. Elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó javaslatot, és a hálapénz kivezetéséről is megállapodás született – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban,…