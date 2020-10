Történelmi lépés a Magyar Orvosi Kamara és Orbán Viktor megállapodása

ATV - Ma 18:58 Belföld

Soha nem látott mértékű béremelést kapnak az orvosok - ezt Orbán Viktor jelentette be közösségi oldalán, miután tárgyalt a Magyar Orvosi Kamara delegációjával. Azt is mondta, hogy a béremeléssel egyidőben a hálapénzt is kivezetik a rendszerből. Az Orvosi Kamara történelmi lépésnek nevezte a megállapodást.