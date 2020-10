Erre az álomszigetre költözött Vujity Tvrtko: elárulta, miből futotta rá

Pénzcentrum - Ma 16:07 Bulvár

Pár hete jelentette be közösségi oldalán a népszerű tévés, hogy ismét elhagyja az országot. Most az is elárulta, hol landolt és mi célból. "Eljött a búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm azt a rengeteg szeretetet, amit Tőletek