Pozitív lett Donald Trump és felesége koronavírus-vírustesztje

Parameter - Ma 07:27 Külföld

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020 Az elnököt és feleségét, Melaniát azután tesztelték, hogy Donald Trump egyik közeli tanácsadójának, Hope Hicksnek pozitív…