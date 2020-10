Melania Trump: „Ki a sza.t érdekel a karácsony?"

„Azt mondják, a cinkosa vagyok. Hogy olyan vagyok mint ő, hogy támogatom, hogy nem szólalok fel eléggé” - panaszkodik Melania Trump, az amerikai elnök felesége egy most nyilvánosságra került hangfelvételen, amit egykori asszisztense készített még 2018 júliusában. Erről a 444.hu ír.

Donald Trump amerikai elnök pénteken egy Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy neki is és feleségének is pozitív lett a koronavírus-tesztje, ezért karanténba vonulnak.