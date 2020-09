Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorában adott interjút, ahol a gazdaságról, az egészségügyről és a koronavírus elleni vakcináról is beszélt. Kiemelte, hogy a járvány felszálló ágban van, és az idősek védelme továbbra is fontos. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az egészségügyre nagy nyomás nehezedik most, és fog még a következő…