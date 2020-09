Nem fogunk hátralépni, együtt újra sikerülni fog

Hiros - Ma 19:06 Belföld

Brüsszelben úgy számolnak, hogy következő év közepén lesz elérhető a vakcina, de az amerikaiak már ennek az évnek a végét is lehetségesnek tartják - mondta Orbán Viktor a Tv2 Tények című műsorának. A miniszterelnök közölte, a kormány folyamatosan tárgyal az amerikai, japán, kínai és orosz vakcinafejlesztőkkel is, illetve pénzt is tettek az…