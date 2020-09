Időközi választások: Mohácson, Karcagon és Gánton is nyert a Fidesz

VAN meglepetés Mohácson, mégha a” bombameglepetés” el is maradt. A nem is teljes ellenzéki összefogás a nyolcból két képviselői helyet is elvitt a Fidesz elől. Csorbainak viszont nem sikerült, Mohács új, és ismét fideszes polgármestere egy volt bankár, Pávkovics Gábor lett. Habár az is nagyon beszédes, hogy az MSZP-tag Csorbai Ferencnek,…