Müller Cecília a járványról: felszálló szakaszban vagyunk

Blikk - Ma 11:23 Belföld

Egyre több a napi fertőzött, az elhunytak száma is kilenc volt mára, sorra zárnak be óvodákat, iskolákat, - van, ahol az egészet, van, ahol csak egy-egy osztályt érint a digitális tanrend. Orvosokat rendeltek Budapestre, központosítják a fertőzöttek kezelését, amíg lehet, és szigorodtak a héten a maszkviselés szabályai is. Az operatív törzs pénteke