Napi - Ma 11:56 Belföld

A járvány második, felfutó szakaszában most a legfontosabb az alapvető higiénés szabályok betartása: légúti tünetekkel semmiképpen ne menjünk közösségbe és hordjuk mindenhol a maszkot, ahol nem tudjuk tartani a másfél méteres távolságot. Ott is viseljük, ahol a jogszabály nem írja elő. A kórházi ágyak 47 százaléka üres most, a covidos…