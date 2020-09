Jelenleg is vannak olyan fiatalok lélegeztetőgépen Magyarországon, akik korábban jó egészségnek örvendtek – jelentette be Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján. Majdnem ezer fővel nőtt az azonosított fertőzöttek száma és elhunyt nyolc koronavírusos beteg – jelentette be az operatív törzs a korábban már közzétett aktuális adatokat.…