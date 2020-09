Dzsudzsák Balázs aláírt a Dvsc-hez

Blikk - Tegnap 16:54 Bulvár

Mint ahogyan azt a Blikk is megírta nemrégiben hivatalosan is bejelentette a DVSC Dzsudzsák Balázs leigazolását. A Debrecenbe való igazolás már hónapokkal ezelőtt felmerült, állítólag Dzsudzsák többször is tárgyalt a klubbal, ám hivatalos értesülések csak néhány nappal ezelőtt érkeztek.