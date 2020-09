Megvette a Microsoft a Bethesdát

theGeek - Ma 22:47 Gaming

A PlayStation gamereket derült égből ért villámcsapásként az a hír, amely nemcsak a mai nap, de az év, sőt, talán évtized híre is, hogy a Bethesda Softworks-t is birtokló ZeniMax Media a Microsoft / Xbox tulajdonába került, és mostantól kezdve a Doom, a The Elder Scrolls, a Fallout, a Prey, a The Evil Within és társaik, illetve folytatásaik a Bethe