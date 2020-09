Döntött az operatív törzs: jönnek a hadikórházak

Propeller - Ma 16:53 Belföld

Az országos tisztifőorvos közölte: nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani. A szeptember 21-től kötelező, a maszkviselés kiterjesztésére hozott rendelkezések között nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani, hiszen szankcióval is jár azok be nem tartása - nyilatkozta az országos tisztifőorvos pénteken az MTI-nek. Müller Cecília úgy