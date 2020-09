Népszava: van olyan kórház, ahol már nincs szabad lélegeztetőgép

HírHugó - Ma 10:37 Vélemény

Kezd egyre nagyobb problémát okozni Magyarországon is Covid-19, a hatalmas gazdasági károk már korábban jelentkeztek. Most napról-napra egyre több az új beteg. Több kórház is elérte a kapacitásának határait. Bár Orbán állítja, hogy felkészült az egészségügy, de a Népszava birtokába került levél szerint a Korányiban és a Szent Lászlóban…