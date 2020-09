Pocsékul van a koronavírusos Eddás

Szerdán három hazai hírességről derült ki, hogy elkapta a koronavírust, valamint beigazolódott, hogy az Edda billentyűse, Gömöry Zsolt is megfertőződött – írja a Blikk. Amint arról mi is beszámoltunk, Liptai Claudia szerdán, a Facebook-oldalán közölte, hogy megfertőződött, de tünetmentes, nem is gyanított semmit, egy szűrés során derült ki, hogy…