Liptai Claudiának pozitív lett a koronavírus-tesztje

Liptai Claudia is elkapta a koronavírust. Erről ő maga számolt be hivatalos Instagram-oldalán; mint elmondta, tünetei nincsenek, így meg is lepődött a diagnózison. Egyre több közszereplőről derül ki egyébként, hogy pozitív lett a COVID-19