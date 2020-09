A német kormány kockázatos területnek minősítette Budapestet

Azonnali - Ma 19:42 Vélemény

Szerda este jelentette be a német Robert Koch Intézet: Budapestet is felvette azon járványügyi gócpontok közé, ahonnan Németországba csak érvényes, negatív koronavírus-teszttel vagy kéthetes karantén bevállalásával lehet szerdától beutazni. Budapest mellett Bécs is hasonló besorolást kapott.