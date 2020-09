Beszóltak a követői: Kiss Ramóna átigazolt a TV2-höz

A Sztárban sztár-ban jelentették be a Dancing with the Stars versenyzőit, többek között Gabriela Spanic-ot.

Közel két évtizeden át a konkurens csatornánál dolgozott, most a Dancing with the Stars műsorvezetője lesz, Stohl András oldalán.

A Sztárban sztár mai adásában kiderült, kik fognak versenyezni a TV2 Dancing with the Stars műsorában. Egy világsztár is van közöttük.

Propeller - Tegnap 22:34 Bulvár

A Dancing with the Stars versenyzőinek kilétét eddig homály fedte, úgy ahogyan azt is, hogy kik lesznek a házigazdák és a zsűritagok. Néhány perccel ezelőtt azonban a Sztárban Sztár stúdiójában kiderült, hogy a két műsorvezető nem más, mint Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna. Tehát két ex-RTL Klub-műsorvezető is lesz a műsorban. Lékai-Kiss…