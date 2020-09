Közel ezer új fertőzöttet regisztráltak

Szombat reggelig újabb 916 személynél mutattak ki új típusú koronavírus-fertőzést Magyarországon. A vírus okozta COVID-19 következtében két beteg is elhunyt az elmúlt 24 órában.

