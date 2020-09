NSO - Tegnap 08:24 Sport

Az osztrák Dominic Thiem jutott be másodikként az amerikai nemzetközi teniszbajnokság (US Open) férfi egyesének döntőjébe, miután három szettben felülmúlta az addig játszmát sem bukó orosz Danyiil Medvegyevet. A második és harmadik, egyaránt rövidítésbe torkolló játszmában a fájós sarkával is meg kellett küzdenie Thiemnek, de végül…