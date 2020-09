Orbán Viktor úgy érzi, ő a legmenőbb magyar

A kormányfő a Facebook-oldalára feltöltött videójában mondta el, hogy több mint tízezer szabad kórházi ágy van, a lélegeztetőgépek is „rendben vannak”, a kórházi kapacitások szinte korlátlanul állnak rendelkezésre. De beszélt az iskolákról, és arról is, hogy most már szankciókat kell bevezetni, hogy az emberek betartsák a járványügyi intézkedéseke