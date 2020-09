484 új fertőzöttet azonosítottak, négyen elhunytak

Újabb 916 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma szombat reggelre. Ez a szám ismét rekord-magas. Ahogyan az aktív fertőzöttek száma is, amely csaknem négyszeresére emelkedett szeptember elseje óta. Az operatív törzs a járványügyi szabályok szigorítását tervezi. A részletekről szerdán dönthet a kormány. A kötelező…

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért továbbra is nagyon fontos a fegyelmezettség és az érvényben lévő szabályok betartása. A vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt a magyar emberek egészségére és…