Elhunyt Diana Rigg brit színésznő – írja a Guardian. A színművész többek között a Trónok harcában szerepelt az utóbbi időben, Olenna Tyrell karakterét alakította, de feltűnt a Doctor Who című sorozatban is. Rigget az 1960-as években többek között a The Avengers című kultikus brit kémfilmsorozatban, illetve James Bond feleségeként az…