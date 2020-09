Orbán Balázs: a legtehetségesebb magyar gyerekek ott vannak minden oktatási intézményben

Több másik hazai egyetem után a Mathias Corvinus Collegiumban is megtörtént az alapítványi modellváltás – ott problémamentesen. Minderről Orbán Balázs kuratóriumi elnök számolt be sajtótájékoztatóján, aki azt is elmondta: „az ország fő erőforrását a tehetség jelenti, ezért is támogatják a felsőoktatásban zajló modernizációt.”