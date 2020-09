Leszállítják a maszk nélkül utazókat a MÁV és a Volán járatairól

Gyulatelevízió - Ma 08:36 Belföld

Maszkot kell hordani ügyintézés közben a városházán és a gyulavári kirendeltség épületében is – tájékoztatott Csige Gábor jegyző. Közleményében azt írta, az ügyfelek, vendégek kizárólag az orrot és a szájat eltakaró maszkban, sálban vagy kendőben léphetnek be, és az ügyintézésük alatt végig magukon is kell tartaniuk. Mint arról tegnap…