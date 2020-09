Szigorítások jönnek az iskolákban, de rendkívüli szünetet nem rendelhetnek el

A hírt ma reggel jelentették be a Facebookon. A kétnapos szünet pedig már mától indul. Ez most nem COVID-fertőzés miatti bezárás. Csupán az intézmény, azaz a PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola (SZESZI) által kommunikáltak alapján nem volt kizárható az sem, hogy valóban egészen más, ténylegesen technikai ok áll a…