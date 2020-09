Szülinapi bulin kapta el a koronavírust Vajna Tímea

HírHugó - Ma 13:16 Vélemény

Már korábban több portál is megírta, hogy Vajna Tímea valószínűleg egy külföldi bulin kapta el a fertőzést, hetekre ágynak döntötte a COVID-19. Most vérplazmával segítene a súlyos eseteken. Most az Instagramján írta le, hogy azért tűnt el egy időre, mert elkapta a vírust. Két hétig volt hatósági karanténban, de önkéntesen ezelőtt is elvonult. Rögtö