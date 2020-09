Kiderült miért marad Messi mégis az FC Barcelona játékosa

Nem úgy fest, hogy csillapodnának az indulatok Lionel Messi és az FC Barcelona ügyében. Bár az argentin sajtó a minap arról számolt be, a hatszoros aranylabdás meggondolhatja magát és mégis maradhat a katalánoknál, most a Messi apja (aki egyúttal az ügynöke is) által Javier Tebas ligaelnöknek küldött nyílt levél ismét a távozási…