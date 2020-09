Újabb nemzetközi elismerés: Magyarország a második legnagyobb adócsökkentő

Napi - Ma 07:19 Belföld

Magyarország továbbra is őrzi élvonalbeli helyét az adócsökkentési rangsorokban, az OECD szerint hazánkban javult a második legnagyobb mértékben az adóterhelés - tájékoztatta az MTI-t Varga Mihály. Arról a miniszter nem beszélt, hogy van is tér a csökkentésre: rekord magas az áfa, de az adóék is a béreknél. Vállalatnak jobb lenni, mint…