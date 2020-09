Betilthatják az iPhone-okat

Arról már a Marketing Morzsák olvasói is értesülhettek, hogy az USA és Kína közötti háború már odáig fajult, hogy a TikTok és a WeChat betiltása is útban van. Amerika annyira be akarja tiltani ezeket az alkalmazásokat, hogy azt sem akarja engedni, hogy a világon bármilyen amerikai termékre fel lehessen ezeket tenni. Tehát az Apple úgy