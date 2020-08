Gulyás Gergely tartja a pénteki, rendhagyó kormányinfót

Propeller - Ma 16:50 Belföld

Szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarország területére nem léphet be, csak indokolt kivételekkel – jelentette be a pénteki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. /Szigetváry Zsolt Arról is döntés született, hogy a külföldről haztérő magyar állampolgárok 14 napig, vagy két negatív tesz birtokában…