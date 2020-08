Megszólalt Orbán Viktor: Komoly intézkedéseket kell hoznunk

BudaPestkörnyéke - Tegnap 16:43 Külföld

Szigorít a kormány, szeptember 1-től külföldi állampolgár nem léphet be Magyarországra. A jelenlegi szabályok egy hónapig érvényesek – jelentette be Gulyás Gergely a péntek délutáni Kormányinfón. Szeptember 1-től új szabályokat vezet be a kormány a járványveszély miatt. Az Operatív Törzs javaslata szerint külföldi állampolgár nem léphet be…