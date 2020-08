Eurómilliárdokat öntenének a nagybefektetők ide, de nincs elegendő jó ingatlan

Privátbankár - Ma 06:07 Gazdaság

Nem csüggednek a nemzetközi intézményi befektetők a közép-európai kereskedelmi ingatlanpiacon. Továbbra is erős az érdeklődés, de megvan az óvatosság is és sajnos kevés a megfelelő első osztályú termék.Térségünkben minden fontos piacon a hazai alapok is aktívak lettek, idén további jelentős adásvételek zárulhatnak le Magyarországon…