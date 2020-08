Az államigazgatásban is megjelent a koronavírus a helyettes államtitkár török luxusnyaralása után

Agrárszektor - Ma 08:30 Mezőgazdaság

Több mint 3 millió facsemete elültetésével mintegy 650 hektár új erdőt hoznak létre az Agrárminisztérium (Am), valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Itm) együttműködésével, a program 2020 őszén indul el, jelentette be Zambó Péter, az Am erdőkért és földügyekért felelős államtitkára csütörtökön budapesti sajtótájékoztatóján.