250 kilométeres széllel csapódik a vihar, evakuálnak az olajipar szívében az USA-ban

Napi - Ma 10:09 Külföld

Az USA déli tengerpartját éppen 15 évvel ezelőtt tarolta le a Katrina hurrikán, ami New Orleans lakónak azóta is visszatér rémálmaikban, és most hasonló viharciklon tart a térség felé. A Laura nevű hurrikán 20 millió emberre és a körzet olajiparára csap le.