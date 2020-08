Azért kritizálják Karácsony Gergelyéket, amit Tarlós István is tett

Napi - Ma 19:36 Belföld

Több fideszes politikus és a kormánypárti média is kritizálta a Karácsony Gergely vezette városházát, amikor kiderült, hogy a Fővárosi Közgyűlés a temetkezés közszolgáltatási díjainak emelésére készül. Azonban Tarlós István főpolgármestersége idején is ugyanez történt, csak akkor nem differenciáltak, az urnás temetések díját is ugyanannyival…