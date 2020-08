73 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

Az új fertőzések szétszórt esetek, gócpontról nem beszélhetünk. A kontaktkutatás minden esetben zajlik. Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Továbbra is kerüljük azokat a helyeket,…