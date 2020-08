Mátészalkán és Berettyóújfaluban is megfertőződtek kórházi orvosok koronavírussal - számolt be az RTL Híradó. Horvátországban is megbetegedett egy magyar turista.

Elképesztően komoly a helyzet. Augusztus 23-án Mátészalka polgármestere 3 új koronavírus-fertőzött személyről számolt be – derül ki az RTL Híradóból. A mátészalkai orvos a bőrgyógyászati szakrendelésen fertőződhetett meg, majd egy másik doktort is megfertőzött, ezért egy ideig szünetel a szakrendelés. Berettyóújfaluban is pozitív lett a helyi kórh

Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött orvos, aki a mátészalkai kórházban dolgozik. De Berettyóújfaluban is találtak covidos doktort, aki Romániában is dolgozik. Több orvos is koronavírusos lett az utóbbi napokban Magyarországon, a magyar-román határ menti két nagyobb városban is. Egy doktort pedig állítólag már lélegeztetőgépre…