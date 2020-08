Európában is újrafertőződtek koronavírust túlélő emberek

Megvan az első dokumentált eset, ami aggasztó a vakcinák hatásosságára nézve. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy valaki többször is elkapja a koronavírust. Egy fiatal, 33 éves és más tekintetben egészséges páciens második alkalommal is megfertőződött a vírussal – közölték a Hongkongi Egyetem kutatói a The New York Times beszámolója…