Sato nyerte az Indy 500-at, Alonso 21. lett

Idén 104. alkalommal rendezték meg a világ egyik legismertebb autóversenyét, az indianapolisi Indy 500-at, amely számos baleset mellett nagy izgalmakat is hozott, de Spencer Pigot autótörése miatt végül sárga zászló hatálya alatt fejeződött be, és a korábban az F1-ben is dobogóig jutó japán Szato Takuma pedig már a második diadalát…