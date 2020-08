Már a határon a vihar, vasárnapra zivatar, felhőszakadás, de hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki

Borsod24 - Ma 07:06 Időjárás

Figyeljük az időjárást, mert ismét meglephet minket egy hirtelen érkező, 20-30 mm-es felhőszakadás. Megyénkre is riasztást adtak ki. Hidegfront érkezik: vasárnapra országszerte adtak ki figyelmeztetést a zivatarok, néhány megyére a felhőszakadás veszélye miatt is. Ezzel együtt néhány megyében még a hőség miatt is figyelmeztet az…